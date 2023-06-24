قافلة جامعة الزقازيق توقع الكشف الطبي على 665 حالة بقرية الربعمائة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح أعمالها مساء اليوم بالكشف على ٦٦٥ حالة من أهالي القرية في ١٤ تخصصًا طبيًا.

بدأت العيادات في إستقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي انطلقت تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، و د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقيه ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د. احمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،حيث تم الكشف علي ٧٠ حالة باطنة و٥٥ حالة متوطنه و٥٠ حالة جلدية و٤٥ حالة مسالك و٣٥ حالة جراحة و٦٠ حالة عظام و٧٥ حالة رمد و٤٥ حالة أنف وأذن و٤٠ حالة مخ واعصاب و٣٥ حالة صدر و٣٥ روماتيزم ٩٠ حالة أطفال و٣٠ حالة قلب.

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة أن اطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في اطار المبادرة الرئيسية "حياة كريمه" واستكمالًا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لأهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلي أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث عقدت مديرية الصحة ندوه لطب الأسرة عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية وطرق العلاج.

كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة "تنظيم الأسرة " للكشف علي نساء القرية وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لهم مجانًا ، و نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن مبادئ التفصيل وكيفية تصنيع الچيبة الحريمي ، تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية و د.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحول كيفية تصنيع بعض الصناعات الغذائية نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة زراعية لطريقة عمل مربي الفواكه في المنزل تحت إشراف د.خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية ود. جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت مديرية الطب البيطري بعقد ندوة عن مرض البروسيلا والتكسوبلازما واخطارهم علي صحة الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية وطرق العلاج وتوفير الجرعات الوقائية للحيوانات .

وقامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وقام بعرض ندوة تحت عنوان "الأخذ بالاسباب للتداوي من المرض " وقام بالرد علي كافة التساؤلات المطروحة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامه للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع وأختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية .