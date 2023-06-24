الرئيس الأمريكي يتصل بقادة أوروبيين لبحث الأوضاع في روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت اتصالات بعدد من القادة الأوروبين؛ تناولت الأحداث المستجدة في روسيا.

وجاء على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن بايدن اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأوضح البيان أن الزعماء ناقشوا الوضع في روسيا. وأكدوا - أيضا - دعمهم الثابت لأوكرانيا.