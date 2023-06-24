الخارجية الأمريكية: الهند توقع على اتفاقية أرتميس المعنية بالنشاط في الفضاء

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/، بأن الهند وقعت على اتفاقيات "أرتميس"؛ مما يدل على التزامها بنشاط فضائي مستدام وشفاف.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الهندي لدى الولايات المتحدة تارانجيت ساندو وقع على الاتفاقيات - نيابة عن حكومة جمهورية الهند في حفل في فندق إنتركونتيننتال ويلارد في واشنطن - وبذلك تعد الهند الدولة السابعة والعشرين، التي توقع على الاتفاقية.

وشارك في الحفل مدير ناسا بيل نيلسون، وفالدا فيكمانيس كيلر، مديرة مكتب شؤون الفضاء بوزارة الخارجية الأمريكية، ونائب مساعد وزير الخارجية نانسي جاكسون من مكتب وزارة الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، والمدير المساعد كارين فيلدشتاين للعلاقات الدولية والعلاقات بين الوكالات في ناسا وعدد آخر من المسؤولين.

وألقى السفير ساندو والمدير نيلسون ونائب مساعد وزير الخارجية جاكسون كلمات أشاروا فيها إلى أهمية توقيع الهند على اتفاقيات أرتميس.

وتعتبر اتفاقيات أرتميس، التي تستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، مجموعة من المبادئ غير الملزمة قانونا لتوجيه استكشاف الفضاء المدني المستدام. وهذه المبادئ، التي تشمل الشفافية والأغراض السلمية وتسجيل الأجسام الفضائية وإصدار البيانات العلمية، تساعد في جعل بيئة الفضاء أكثر أمانا ويمكن التنبؤ بها، وتسمح لجميع الدول - حتى تلك التي ليس لديها برامج فضائية - بالاستفادة من البيانات التي يتم الحصول عليها في الفضاء.

يذكر أن الدول الموقعة على الاتفاقية هم: أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك والإكوادور وفرنسا والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورج والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا ورومانيا ورواندا والسعودية وسنغافورة وإسبانيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.