ذهبية وبرونزيتان لمصر في اليوم الختامي لبطولة سباحة الزعانف

انتهت منافسات اليوم الختامي من النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف حيث نجح اللاعبون المصريون في حصد ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين باليوم الأخير من البطولة.

استضاف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي منافسات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

في سباق 4*100 مونو بنين، نجح الفريق المصري في اقتناص الميدالية الذهبية بزمن 2:28.48 دقيقة.

مثل منتخب مصر في السباق الرباعي طارق حسن، وأحمد عوض، وعمار وصيف وعمر الكسار .



بينما حصد الميدالية الفضية في نفس السباق منتخب اليونان بزمن 2:29.23 دقيقة ، و حقق البرونزية منتخب كولومبيا بزمن 2:32.35 دقيقة.



في منافسات الفرق سباق 4*100 مونو بنات احتل منتخب مصر المكون من الرباعي سما زكريا، ومنة الله محمد، چنى محمد وريناد تامر المركز السادس بزمن 2:54.86.

في سباق 50م سباحة تحت الماء توج لاعب منتخب مصر طارق حسن بالميدالية البرونزية بزمن 15.17 ثانية ، وحقق الميدالية الذهبية الألماني نيكلاس لوسنر ، و الفضية للاعب الاتحاد الدولي ايجور ايجروف بينما حقق لاعب منتخب مصر عمار وصيف في نفس السباق المركز الخامس بزمن 15.43 ثانية.

في نفس السباق للناشئات حققت مريم محمد حجاب لاعبة منتخب مصر المركز السابع بزمن 17:34 ثانية .



وشهد سباق 800م مونو للبنات ، تحقيق لاعبة منتخب مصر غادة محمد خليل المركز الرابع بزمن 7:17.92 دقيقة، وجودي عبد الهادي لاعبة مصر المركز السابع بزمن 7:27.71 دقيقة .



فيما حصد مهاب ايهاب لاعب منتخب مصر برونزية سباق 800 م مونو أولاد بزمن 6:37.37 دقيقة ، وحقق الذهبية لاعب الاتحاد الدولي اينور جلمتدوف، و حقق الفضية لاعب الاتحاد الدولي ليونتي كوزنتسوف، فيما حقق عمرو أحمد ماضي لاعب منتخب مصر المركز السادس بزمن 6:48.99 دقيقة.



بذلك ارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 14 ميدالية متنوعة في البطولة بواقع 5 ذهبيات، و 4 فضيات و 6 برونزيات.