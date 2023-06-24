باسل عادل: الحوار الوطني أضاف الكثير للحياة السياسية في مصر

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، أن الحوار الوطني مبادرة الرئيس والاعلان عنه كان مفاجأة للجميع وأضاف كثيرا للحياة السياسية في مصر.

وقال عادل خلال ندوة البوابة نيوز: إن جلسات الحوار الوطني تمشي بشكل جيد ولكن هناك أزمة داخله وهي الأربعة دقائق المحددة للكلمة، التي تعتبر غير كافية وتتطلب شخص مُحنك قادر على توصيل كلمته خلال تلك المددة.

كان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية فطار الأسرة المصرية، لعقد حوار وطني يضمن كافة التيارات والأحزاب المؤيدة والمعارضة، وكل طوائف المجتمع، لمناقشة المعوقات والرؤي للنهوض بالوطن.