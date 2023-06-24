مبابي يهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ36 بهذه الطريقة

هنأ الفرنسي كيليان مبابي قائد فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، بعيد ميلاده الـ36 برسالة عاطفية.

يحتفل ميسي اليوم السبت الموافق 24 يونيو بعيد ميلاده السادس والثلاثين بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات وتحقيق الأرقام القياسية العديدة مع منتخب الأرجنتين والأندية المختلفة التي سبق اللعب لها.

بالرغم من أن مبابي من عشاق أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أنه نال شرف اللعب بجوار البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحافظ على علاقته الجيدة معه طوال فترة تواجد قائد منتخب التانجو في باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي امتدت لموسمين بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، وقبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر مبابي صورة تجمعه بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلق مبابي على صورته مع ميسي برسالة عاطفية، قائلًا: «عيد ميلاد سعيد يا أسطورة. أتمنى لك أفضل يوم ممكن مع عائلتك وأصدقائك».

وأنهى مبابي رسالته إلى ميسي: «شكرًا لك على هذين العامين في باريس، تعلمت الكثير منك كلاعب وكزميل وخصم ورجل. أنا ممتن لك كثيرًا. حظًا سعيدًا في مغامرتك الجديدة».

وأعلن ميسي منذ أيام انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيما يثير كيليان مبابي، الجدل حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لم يرغب في تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، مما يزيد التكهنات حول انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.