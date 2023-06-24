مجلس الأمن البيلاروسي: لا نزال حليفا قويا لروسيا وندعمها في تحقيق أهدافها العسكرية بأوكرانيا

أكد مجلس الأمن البيلاروسي، أن مينسك لا تزال حليفا قويا لروسيا وتدعمها في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي ستحدد مصير العالم السلافي.

وذكر المجلس في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت أن "أبناء الشعبين الروسي والبيلاروسي أشقاء، ويربط دولتينا اتحاد سياسي قوي تحت مسمى "دولة الاتحاد"، ولا يمكن فصل بيلاروس عن الأحداث الدائرة في جنوب روسيا، وأي استفزاز أو صراع داخلي في الدوائر العسكرية والسياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني هو هدية ثمينة للغرب الجماعي".

وأضاف أنه "حتى لو لم تقف القوى الغربية المعنية في صلب مثل هذا السيناريو الدائر في روسيا بشكل مباشر، فهي لن تتردد باستغلال الأوضاع وتطويرها وقيادتها في المستقبل، إن لم تتوقف سريعا".

وتابع "إن ما يجري في روسيا حاليا يمكن أن يقود لكارثة كبيرة"، مضيفا" أن مصالح الشعب الروسي وحياة مواطنيه وسلامة روسيا على المحك"، داعيا جميع الأطراف للاحتكام إلى صوت العقل.

وحث البيان قوات "فاجنر"، المتمردة على العودة لمواقعها في خطوط التماس، وتجنب الخلافات الداخلية.