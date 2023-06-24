بالصور.. أغلي عجل في مصر بسوق المواشي بدمنهور بـ 200 ألف جنيه

شهد سوق دمنهور العمومي للمواشي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بيع عجل يزن 1500 كيلو جرام بـ 200 ألف جنيه، بالتزامن مع قرب حلول العيد الأضحي المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

توجه تاجر المواشي ومربي أضاحي العيد "حسام أبو حميدة" إلى سوق دمنهور العمومي لبيع أضخم عجل في مصر، حيث أوضح أن صاحب العجل باعه له وأخبره بأنه تم تربيته بعناية فائقة، ويتحرك بكل سلاسة على الرغم من ثقل وزنه الكبير.

أفاد التاجر أن وزن العجل الذي يعرضه للبيع يصل إلى 800 كيلو جرام من اللحم الصافي دون العظام والكبد والأحشاء، موضحا أنه لم يتجاوز عمر الـ4 سنوات، مما يجعل لحمه طريا وصحيا.

وأوضح صاحب أضخم عجل في مصر أن وزن العجل بالكامل يبلغ طنًا ونصف الطن، ويصل سعره إلى 200 ألف جنيه.

وأعرب عن استعداده لتخفيض سعر العجل بمقدار 20 ألف جنيه، وذلك كتبرع منه للسبيل الذي يعتبره سبيلًا إلى الله، موضحًا أن العجل معروض للبيع داخل مزرعته الخاصة.

واختتم أبو حميدة، أن تكلفة طعام العجل اليومية تصل إلى 500 جنيه، وذلك بسبب تناوله من 25 إلى 30 كيلو من العلف والتبن يوميًا، مضيفًا أن تجار السوق كانوا جميعًا مندهشين عندما رأوا حجم العجل ووزنه الضخم.