الأهلي ينجح في تجديد عقد مدافع الفريق ٣ مواسم

اقترب النادي الأهلي من تجديد تعاقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي ليستمر لمدة أطول مع القلعة الحمراء.

وقال مصدر من الأهلي للبوابة نيوز : "تم الاتفاق مع رامي ربيعة على كل التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".

وأضاف "هناك مرونة كبيرة من الطرفين في المفاوضات والتجديد أصبح قريبا ليستمر رامي ربيعة أحد قادة الفريق الأحمر".

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.