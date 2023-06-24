رئيس كتلة الحوار: هناك انفراجة سياسية ونطالب بحكومة تكنوقراط

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، أن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا غير مرتبط بانتخابات الرئاسة.



وتابع: أتمني أن تكون أول حكومة تشكل خلال الفترة المقبلة تكنوقراط تكون منفتحة سياسيا، مشيرًا إلى أنه أيام الرئيس السادات ومبارك كانت هناك حكومة قوية، لوجود بعض أعضاء الأحزاب في السلطة التنفيذية.



وأوضح أنه برغم الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الدولة لكن هناك انفراجة اقتصادية خلال الأيام المقبلة.



واضاف "عادل"، أنه على مدار سنوات والحركة المدنية تناقش الدخول في الحوار الوطني أم لا، موضحًا أن أحزاب الحركة المدنية ألها رؤيتها فى الملف الاقتصادي، فضلا عن المطالبة المستمرة للإفراج عن أسماء بعينها وليس عن جميع المحبوسين.



كان قد دعي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية فطار الأسرة المصرية، لعقد حوار وطني يضمن كافة التيارات والأحزاب المؤيدة والمعارضة، وكل طوائف المجتمع، لمناقشة المعوقات والرؤي للنهوض بالوطن.