أحمد حجازي يحدد موقفه من كأس العالم للأندية مع اتحاد جدة

حدد النجم المصري أحمد حجازي، موقفه من المشاركة مع فريقه اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، التي تقام في السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023 في شهر ديسمبر المقبل بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث يشارك بها الاتحاد السعودي باعتباره بطلًا لدوري روشن في الموسم المنقضي وأيضًا باعتباره فريق البلد المستضيف.

وتعرض حجازي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي تبعده عن الملاعب لفترة طويلة لا تقل عن 5 أشهر.

وبحسب شبكة قنوات «الكأس» القطرية، فإن أحمد حجازي أبلغ إدارة نادي اتحاد جدة بجاهزيته من الناحية البدنية والفنية للمشاركة في مونديال الأندية المقبل.

إصابة الرباط الصليبي للركبة التي تعرض لها مدافع المنتخب الوطني، كانت في العميد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي والتي توج بها فريق النمور للمرة التاسعة في تاريخه.

وأجرى حجازي جراحة الرباط الصليبي في لندن خلال الأيام الماضية، وبدأ مرحلة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي في محاولة للتعافي سريعًا للعودة للمشاركة مع الفريق.

وسادت حالة من التفاؤل لدى جماهير وإدارة نادي الاتحاد السعودي، بشأن تعافي وجاهزية أحمد حجازي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.