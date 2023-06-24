باسل عادل: الأحزاب المصرية تعاني من ضعف الكوادر والبرامج

قال باسل عادل مؤسسة كتلة الحوار “إن ما تقدمه البرامج من قبل الأحزاب هو مجرد مصوغات تعيين، مشيرا إلى أن أهم مشاكل الأحزاب في مصر هو أن البعض يأخذها كواجهة اجتماعية”.



وتابع عادل خلال ندوة البوابة نيوز، أن الأحزاب المصرية تعاني بشكل شديد من ضعف الكوادر والبرامج لافتا إلى أن الحوار الوطني نشط الأحزاب بشكل كبير وأن ما قدمته الأحزاب في الحوار الوطني من كوادر وخبراء مهم ويؤخذ به ويعطي موشرات إيجابية.

وأكد أن الحوار الوطني له مردود كبير على الأحزاب السياسية وسوف يكون سببا في انتعاش الحياة السياسية بشكل عام وبالأخص الأحزاب السياسية.