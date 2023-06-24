وزير التعليم يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بتربية المنصورة

استقبل الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب نيابة عن الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة اليوم السبت الدكتور رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم ، والذي ترأس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة عفت احمد عبد المنعم الباز، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص العلوم بكلية التربية بالجامعة، بعنوان " تطوير منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية فى ضوء نظرية معالجة المعلومات وفعاليته فى التحصيل وتنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها ".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، المحاسب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأشاد حجازى في بداية كلمته بالبحث العلمي، والذي يُساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، وبجامعة المنصورة، ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا ، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

فيما تضمنت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا ومناقشًا، الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ كلية التربية جامعة المنصورة مشرفًا وعضوًا، الدكتور علاء جاد شعراوى أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ كلية التربية جامعة المنصورة مناقشا، الدكتورة زبيدة محمد قرنى أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل كلية التربية مشرفًا وعضوًا .

كما تم الإشادة بأهمية الرسالة فى تطوير مناهج وطرق التدريس لمنهج الكيمياء فى مرحلة الثانوية وفى نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراه.

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