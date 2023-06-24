يفتتحها وزير الشباب أونلاين.. انطلاق مبادرة "لبسك لغيرك" بدمياط

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط لإطلاق مبادرة “يوم الخير لبسك لغيرك عيد” لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنظم الادارة المركزية لتنمية الشباب فرع اندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط لانطلاق المبادرة اليوم السبت علي مستوي الجمهورية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اون لاين عبر الفيديو كونفرس وذلك لتوزيع الملابس على القرى الاكثر احتياجا، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وقامت مراكز الشباب بتجميع عدد كبير من الملابس وإعدادها وتجهيزها بالشكل اللائق لتوزيعها بداية من اليوم السبت حتى يوم وقفة عيد الأضحى بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط" ادارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة" يوم الخير" ، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه "الاداره المركزيه لتنميه الشباب" إدارة أنديه الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب ، تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان مبادرة يوم الخير من المبادرات الهامة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع والأماكن الأكثر إحتياجا لتوفير ملابس بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مديرية المديرية.