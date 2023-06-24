حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم

وقع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي عقده الجديد مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال ساعات تجديد عقد اللاعب صاحب الـ31 عاما لمدة 3 مواسم.

كانت الساعات الماضية قد شهدت انفراجه في مفاوضات التجديد للاعب خاصة بعد التوصل الي نقطة اتفاق عقب الجلسه التي عقدها محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

يحصل حسين الشحات على حوالي 45 مليون جنيه في المواسم الثلاثة بالإضافة لحملة إعلانية وإلغاء بند نسبة المشاركة من العقد الجديد.

كانت البوابة نيوز قد انفردت بخبر توصل الأهلي وحسين الشحات الي اتفاق لتجديد العقد وانه سيتم الإعلان رسميا عن ذلك خلال ساعات.

ونشرت “البوابة نيوز” خبر بعنوان.. حملة إعلانية و15 مليونا في الموسم.. جلسة منتصف الليل تقرب الشحات من التجديد للأهلي

https://www.albawabhnews.com/4829454