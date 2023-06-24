مراكز شباب كفرالشيخ تستعد لإطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد»

تستعد، مراكز شباب كفر الشيخ، لانطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد»، المبادرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديرى مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية، وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، من خلال أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، برعاية وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

اتخذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إستعداداتها لإطلاق المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

حيث تم جمع الملابس وفرزها وتكييسها وتصنيفها تمهيدا لعرضها للجمهور يشارك بالمبادرة عدد 10 مراكز شباب وهم "مركز شباب شنو، الرياض، فوة، قبريط، قزمان، قونة، شباس عمير، الحامول، إبشان، زغلول أبو زيد " بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات.

في هذا الصدد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الذى تؤديه مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية، وقد شهدت مبادرة يوم الخير، فى عيد الفطر الماضى نجاحا كبيراً وإقبال المواطنين وتم توزيع الملابس على الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في القرى والنجوع والأماكن الأكثر إحتياجا وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

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