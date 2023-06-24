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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يكرم فريق التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، فريق التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي، نظراً للأداء المتميز للفريق فى تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ  للحضانات بمساعدة الأطباء ومدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية أثناء حادث حريق بغرفة الأمن بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وأميمة صبحي مدير إدارة التمريض بالمديرية والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية.

قال مكين إن فريق التمريض بالمستشفى نفذ خطة إخلاء الطوارئ طبقا للتعليمات الوزارية وما يتم التدريب عليه بصفة مستمرة.

وفي نهاية الحفل قدم وكيل الوزراة  شهادات تقدير لـ 25 فرد من فريق التمريض بالمستشفى ووجه الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المعاون لجهودهم  في تطوير المنظومة الطبية.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين تكريم فريق التمريض ميت سلسيل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية