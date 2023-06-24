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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

عيدية البنك المركزي.. طباعة 2.5 مليار جنيه من عملة الـ20 جنيهًا الجديدة

العشرون جنيه الجديدة
العشرون جنيه الجديدة
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طبع البنك المركزي المصري عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر منذ أيام ، وتم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار مصدر بالبنك المركزي المصري في تصريحات لـ“البوابة نيوز” إلى أنه تم طباعة 2.5 مليار جنيه فئة العشرين جنيها الجديدة، حتى تتم إتاحتها للمواطنين (كفكة) بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

البنك المركزى المصرى العشرون جنيه الجديدة العشرين جنيه الجديدة 20 جنيه