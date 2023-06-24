غدا.. ندوة لمناقشة عرض "المحروسة" بأكاديمية الفنون

تعقد أكاديمية الفنون، ندوة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "المحروسة"، في الثامنة والنصف مساء غد الأحد، بمسرح نهاد صليحة، عقب انتهاء العرض مباشرة، وذلك في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية للأكاديمية برعاية الدكتورة غادة جبارة.

تستضيف الندوة كل من الناقد والكاتب المسرحي أحمد عبدالرازق أبو العلا، والناقدة ليليت فهمي، والناقدة أسماء حجازى، ويدير الندوة محمد كاميليو الطالب بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، والمسرحية من إخراج محمود جراتسي.

يذكر أن الندوة تنظيم المخرجة والكاتبة د. ايمان سمير، تحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح نهاد صليحة.