ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ندوة لمناقشة عرض "المحروسة" بأكاديمية الفنون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد أكاديمية الفنون، ندوة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "المحروسة"، في الثامنة والنصف مساء غد الأحد، بمسرح نهاد صليحة، عقب انتهاء العرض مباشرة، وذلك في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية للأكاديمية برعاية الدكتورة غادة جبارة.

تستضيف الندوة كل من الناقد والكاتب المسرحي أحمد عبدالرازق أبو العلا، والناقدة ليليت فهمي، والناقدة أسماء حجازى، ويدير الندوة محمد كاميليو الطالب بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، والمسرحية من إخراج محمود جراتسي.

يذكر أن الندوة تنظيم المخرجة والكاتبة د. ايمان سمير، تحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح نهاد صليحة.

أكاديمية الفنون المحروسة مسرح نهاد صليحة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية غادة جبارة أحمد عبدالرازق أبو العلا محمود جراتسي