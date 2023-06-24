غرفة عمليات بعثة حج القرعة: إرشاد الحجاج التائهين وقسم خاص للحقائب المفقودة

تعمل غرفة عمليات بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية على مدار الساعة لمتابعة الحجاج بعد أن تم تفويجهم إلى مكة المكرمة.

وتم تخصيص قسم خاص بالغرفة لمتابعة الحقائب المفقودة بالإضافة إلى قسم خاص لمتابعة الحجاج التائهين حيث يتم التنسيق وإعادتهم لمقار إقامتهم بالإضافة لمتابعة الحجاج المرضى الذين تم نقلهم للمستشفيات.



وكان قد تم الانتهاء اليوم /السبت/ من تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.



وبحسب بعثة حج القرعة فإن عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة 10 آلاف و990 حاجا.



وبذل ضباط ومسؤولو بعثة حج القرعة جهودا كبيرة لإتمام عملية التفويج على أكمل وجه، حيث تم تسكين الحجاج في فنادقهم المخصصة لهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي والاطمئنان على تذليل كافة المشكلات.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.