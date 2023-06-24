المنوفية.. حدائق أشمون جاهزة لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بحافظة المنوفية، تجهيزات وإستعدادات الحدائق العامة لإستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى.

وقال “النمر” إن أشمون تتمتع بعدة حدائق نموذجية كحديقة الطفل وحديقة الورد، وحديقة أبو رقبة حيث إن هذه الحدائق مزودة بكافة الإمكانيات واحتياجات الزوار، في إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب ورش الأشجار والنباتات وغسيل الأرصفة والبلدورات وتنظيف دورات المياه ومقاعد الزوار والبرجولات، والمتابعة الدورية لصيانة الألعاب الخاصة بالأطفال ، وأكد النمر أيضاً علي المتابعة الدورية لأعمال الرش والتطهير والتعقيم للحديقة قبل وأثناء وبعد إستقبال الزوار حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النمر أن ما تم إنجازه من تطوير الحدائق والمتنزهات جاء لتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء مركز أشمون وتوفير سبل الراحة لهم والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدماً التهنئة لأهالي مركز أشمون بحلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.