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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي بمطار القاهرة.. صور

مدبولي يستقبل رئيس
مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي،  ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

أُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.

من المُقرر أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.
 

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