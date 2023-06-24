وزير الخارجية الأمريكي يناقش الوضع في روسيا مع نظرائه في مجموعة السبع

ناقش وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" اليوم السبت الوضع الحالي في روسيا خلال اتصال هاتفي مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الاتصال الهاتفي شارك فيه وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مسئول بارز بالاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين أكد مجددا أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير، كما أنها ستظل على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.

ويأتي هذا بعدما نشر مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين، في وقت سابق عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية.. وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاجنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوضع ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.