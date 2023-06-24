نواب ونائبات قادمات: الرئيس يضع الدول الكبرى أمام مسئوليتها لعبور الأزمة المالية العالمية

السبت 24/يونيو/2023 - 04:57 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، تاريخية، كما أن الرئيس وضع مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى أمام مسئوليتها لعبور الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت أن الكلمة عبرت عن المكانة التي تتمتع بها مصر، ودورها المحوري في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، لاسيما التحديات المناخية والتي كان لمصر دور ريادي في مواجهتها من خلال إطلاق عدة مبادرات، وأيضًا استضافتها لقمة المناخ كوب 27.

وتابعت أن الرئيس السيسي، تحدث باسم جميع الدول النامية عندما طالب بضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، و تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات، كما حذر الرئيس المجتمع الدولي من أزمة ديون عالمية عندما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى.