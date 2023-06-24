جميلات من ذهب.. لاعبات يتسلحن بالعزيمة والإصرار لرفع علم مصر في البطولات العالمية

تألق نجمات ولاعبات مصر في الآونة الأخيرة على جميع المستويات القارية والدولية واعتلاء منصات التتويج فى معظم الألعاب وخصوصًا الفردية جعلت منهن نجوما فوق العادة فى تمثيل مصر وجذبت الأضواء بتألقهن الرياضي وجمالهن الساحر ولا يعتبر تألق النجمات المصريات مفاجأة أو طفرة وليدة اليوم فمنذ عدة أعوام بدأت اللاعبات المصريات في التألق عالميًا وأولمبيًا ليثبتن تفوقهن وأحرزن العديد من الألقاب والبطولات. بطلات المحروسة اللاتي رفعن العلم المصري ووضعن الرياضة المصرية النسائية على خريطة العالم من خلال نتائجهن المتميزة، وأصبحن يمثلن القوة الناعمة وتوجهات التحديات ويتغلبن عليها بالعزيمة والإصرار.

ورفعت بطلات مصر فى مختلف الألعاب الرياضة شعار التحدى قبل نحو عام من أولمبياد باريس 2024 التى تسعى الرياضة المصرية لترك بصمة واضحة خلالها من خلال أبطال وبطلات مصر فى أكثر من لعبة.

وتسعى جميلات الفراعنة إلى تسجيل أسمائهن فى سجلات المجد فى أوليمبياد باريس 2024 رغم صعوبة المنافسة إلا أن هناك بعض اللاعبات لها حظوظ فى معانقة الميداليات وتحقيق إنجاز فى الأوليمبياد.

بطلات مصر بين الطموح والأحلام بعضهن لديه خبرة المشاركة فى الألعاب الأولمبية، والبعض أول مشاركة له لاكتساب الخبرات التى تجعلهن قادرات على المنافسة فيما هو قادم.

النجاح لا يأتي صدفة وتحقيق الأحلام ليس مستحيلا شعار يرفعه جميلات مصر خلال المرحلة المقبلة فى ظل الدعم اللا محدود من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وترصد البوابة نيوز فى السطور القادمة أبرز ثلاث لاعبات استطعن تحقيق البطولات العالمية والقارية واعتلاء منصات التتويج تحت علم مصر فى ظل الجمهورية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية. وهن ميار شريف لاعبة مصر للتنس الأرضي والمصنفة 31 علي المستوي العالمي؛ وساندرا الصادق نجمة منتخب مصر للجمباز الفني وبطلة أفريقيا؛ وبسنت حميدة معجزة ألعاب القوي وصاحبة ذهبية دورة البحر المتوسط. سلاحهن هو العزيمة والإصرار ومواجهة التحديات في جميع المحافل الدولية والإقليمية والقارية من أجل رفع علم مصر خفاقًا علي منصات التتتويج وكتابة تاريخ جديد من الإنجازات للرياضة النسائية.

ميار شريف.. طموح بلا حدود مع لعبة الأمراء والملوك

ميار شريف بطلة مصر فى التنس الأرضي لعبة الأمراء والملوك قفزت ٩ مراكز مؤخرًا فى التصنيف العالمي لسيدات التنس الذي صدر منذ أيام، لتصبح فى المركز ٣١ عالميًا برصيد ١٢٦٦ نقطة، لتحقق إنجاز جديد لرياضة التنس المصرية.

ويعد هذا المركز الذي وصلت له ميار أفضل تصنيف تصل له أي لاعبة أو لاعب مصري منذ البطل المصري السابق ورئيس الاتحاد المصري للعبة الحالي، إسماعيل الشافعي، الذي احتل المركز ٣٤ عالميًا عام ١٩٧٥.

جاءت هذه القفزة بعد تتويجها بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة، فئة ١٢٥ نقطة، على حساب الإسبانية مارينا باسولس ريبرا، بمجموعتين دون رد بواقع ٦-٣ و٦-٣ لتتوج ميار بثاني ألقابها خلال هذا العام، حيث توجت من قبل بلقب بطولة ماركارسكا الدولية، فئة ١٢٥ نقطة.

وقالت ميار شريف بطلة التنس المصرية بعد تحقيقها بعد الإنجاز الكبير الذي حققته مرحلة جديدة تم دخولها.. سعيدة للغاية للفوز بلقب آخر.

ووجهت ميار الشكر لفريق عملها وأفراد عائلتها والرعاة على المساندة والدعم الكبير، وأضافت ميار طموحي بلا حدود مع لعبة التنس الأرضي وأسعي للدخول مع العشرة الكبار قبل نهاية العام الحالي.

واختتمت ميار أريد مساعدة الفتيات الصغيرات الأخريات من شمال أفريقيا على تحقيق أحلامهن فى التنس. أعتقد أن النساء أكثر رغبة فى النجاح ولديهن دافعا أكبر لإثبات أنفسهن.

جدير بالذكر أن ميار البالغة من العمر ٢٧ عاما فازت بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية ٢٠١٩، لتمهيد الطريق لها لتصبح أول امرأة مصرية تتأهل للأولمبياد فى التنس، كما أنه فى عام ٢٠٢١ أصبحت أول امرأة مصرية تفوز بمباراة فى البطولات الأربع الكبرى بفوزها على كلوى باكيه فى بطولة أستراليا المفتوحة، فضلًا عن كونها أول امرأة مصرية تصل إلى نهائى فردى وزوجى اتحاد لاعبات التنس المحترفات - فى كلوج نابوكا - وأول امرأة مصرية تدخل قائمة أفضل ١٠٠ لاعب فى اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وفي نفس السياق حافظت البولندية ايجا شفيونتيك على صدارة التصنيف برصيد ٨٩٤٠ نقطة تليها البيلاروسية ارينا سابالينكا برصيد ٨٠١١ نقطة ثم الكازاخية الينا رابيكانا برصيد ٥٠٩٠ نقطة.

وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الرابع برصيد ٥٠٢٥ نقطة تليها الأمريكية جيسيكا بيجولا برصيد ٤٩٠٥ نقاط ثم التونسية أنس جابر برصيد ٣٤٩١ نقطة.

وحافظت الأمريكية كوكو جواف على مركزها السابع برصيد ٣٢٥١ نقطة تليها اليونانية ماريا ساكارى برصيد ٣١١٧ نقطة ثم التشيكية بيترا كفيتوفا برصيد ٣١٠١ نقطة وأخيرا في المركز العاشر البرازيلية بياتريز مايا حداد برصيد ٢٦٩٠ نقطة.

بسنت حميدة تحقق إنجازات تاريخية فى ألعاب القوى

نجحت بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوي فى تحقيق إنجاز تاريخى جديد يضاف إلي السجل الذهبي الرياضة المصرية، وسجلها الخاص فى مواصلة تألقها وذلك بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى (هينجلو) لألعاب القوى التي أقيمت هذا الشهر فى هولندا.

واستطاعت بسنت فى اجتياز سباق ٢٠٠ متر عدو بزمن قدره ٢٢:٤١ ثانية، والحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسى المصرى والعربى فى سباق ٢٠٠ متر عدو ليسجل باسم اللاعبة.

وتأهلت اللاعبة بهذه النتيجة لبطولة العالم لألعاب القوى فى بودابست بالمجر هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

بسنت حميدة تسير بخطوات ثابتة، نحو الهدف الأهم في أولمبياد باريس وتحقيق ميدالية أولمبية. خاصة أن اللاعبة ضمن ١٥ اسما وضعهم اتحاد العاب القوي لخطة الاعداد الأولمبي، في المنافسات المختلفة. العداءة الذهبية بسنت حميدة كانت تشارك مع منتخب مصر لألعاب القوى حاليا فى البطولة العربية التى تقام بالمغرب ولكن غادرت بسبب تعرضها للإصابة فى العضلة الضامة.

ويأتي منتخب مصر لألعاب القوى فى الترتيب الثانى بجدول ميداليات البطولة العربية التى تقام بالمغرب، حتي الآن برصيد ١٣ ميدالية متنوعة خلف صاحب الأرض متصدر جدول الميداليات.

وحققت بسنت خلال البطولة ذهبية سباق ١٠٠ متر عدو ولكن لم تهملها الإصابة الوقت لزيادة رصيدها من الميداليات.

ما تحققه العداءة بسنت حميدة خلال مسيرتها هو إنجاز تاريخي، والأول من نوعه في تاريخ منافسات ألعاب القوى المصرية، ويستحق الفخر.

وأصبحت اللاعبة مثل أعلي علي المستوي المحلي لمعظم فتيات ألعاب القوي فى مصر بفضل عزيمتها وإصرارها.

ومن جانبها أعربت بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى عن سعادتها الكبيرة بعد حصد الميدالية الذهبية. فى البطولة العربية المقامة حاليا فى المغرب.

وقالت بسنت كنت مصابة قبل البطولة، بعد المشاركة فى بطولة هولندا ولكن الحمد لله استطعت المشاركة في البطولة العربية.

وأشكر كل القائمين على العمل، معي لمساندتي فى تحقيق مزيد من الإنجازات علي جميع المستويات الإقليمي والقاري والدولي.

واختتمت العداءة الذهبية هدفي الحصول علي ميدالية فى دورة الألعاب الاولمبية باريس ٢٠٢٤ ورفع علم مصر.

ساندرا الصادق تعود إلى البيت الكبير وترفع علم مصر فى بطولة الجمباز

ساندرا الصادق لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني وصاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات الفرق لبطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل حكاية لاعبة أمريكية أصرت تلعب باسم مصر وأن تعامل على أنها مصرية، وأن تسعى للاحتفاظ بهويتها وجنسيتها وجواز سفرها المصري. عادت ساندرا إلي البيت الكبير مصر من خلال بوابة اتحاد الجمباز الذي رفع شعار عودة الطيور المهاجرة. حيث نجح إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى التواصل مع اللاعبة لتعود إلي تمثيل منتخب مصر للجمباز الفني وتفضيله عن الانضمام إلى المنتخب الأمريكي.

ومن جانبها قالت ساندرا إنها حققت حلم طفولتها بالعودة من جديد إلي مصر واللعب تحت علمها بعد ٢٣ سنة قضتها فى أمريكا.

وأضافت ساندرا أن هناك من يسعى إلى أن يتواجد بهويته الحقيقية وهناك من يقرر أن يهرب بهويته الحقيقية وفي كلا الأحوال التاريخ يسجل خطواتك ولا تستطيع أي هزيمة أو انتصار أن تمحو ما يكتبه التاريخ.

وأشارت ساندرا إلي أنه في الفترة الماضية تطور الاتحاد المصري للجمباز تطورا سريعا يشهد له العالم بهذا التطور وأصبح عامل جذب للعديد من اللاعبين واللاعبات المتفوقين خارج مصر للعودة مجددا واللعب باسم مصر.

ومن ناحيته وضع الاتحاد المصري للجمباز العديد من اللوائح والشروط لهذا الوضع ومن بينهن اللاعبة الأمريكية المصرية ساندرا الصادق.

بعد التحقق من نتائجها في الولايات المتحدة الأمريكية قرر الاتحاد قبول اللاعبة لكي تحمل اسم مصر ضمن المجموعة الموجودة حاليا.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي للجمباز أن السبب فى ذلك يرجع إلى اتخاذ الاتحاد عدد من التدابير والإجراءات لاستقطاب اللاعبين المصريين بالخارج، والمحافظة على أبنائه من إغراءات السفر للخارج، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى اللعبة فى مصر ووصولها إلى العالمية بفضل الجهود التى يبذلها مجلس الإدارة فى تطوير اللعبة محليا، والدعم المتواصل من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للصعود بها إلى منصات التتويج العالمية، مضيفا إلى أن عددا من اللاعبات أرسلن إلى الاتحاد المصرى للجمباز طلبات للانضمام إلى المنتخبات المختلفة، ولكن الاتحاد طالب هؤلاء اللاعبات بإرسال نتائجهن فى البطولات اللاتى شاركن فيها، فضلا عن ارسال اسطوانات مدمجة لهن أثناء البطولات اللاتى شاركن فيها.

واختتم أمين أن ساندرا المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية قبل ٢٣ عاما وليس لها أى أوراق فى مصر سوى شهادة الميلاد فقط، تم التواصل معها للانضمام للمنتخب المصرى، وتم تقييم مستواها الفنى من خلال اللجنة الفنية بالاتحاد، وظهرت بمستوى طيب، وأرسل الاتحاد إليها رسالة للحضور إلى مصر، واستخرج الاتحاد لها بطاقة شخصية، وجواز سفر مصرى ولعبت باسم مصر، واستطاعت الفوز بفضية الفرق مع زميلتها بالمنتخب الوطنى ببطولة أفريقيا الأخيرة بجنوب أفريقيا وتأهلت لبطولة العالم مع زميلتها جنا عادل عبد السلام والحاصلة على المركز الثالث فردى عام بنفس البطولة وستقام بطولة العالم ببلجيكا آخر سبتمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤، وليس هذا فحسب بل الأهم أنها أصبحت تعشق تراب مصر، وتسعى لتحقيق مزيد من البطولات والميداليات العالمية لإسعاد الشعب المصرى الذى استقبلها أحسن استقبال.

ميار شريف

بسنت حميدة