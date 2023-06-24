نهال طايل: الوعي هي رسالة الأعلام الأساسية وعلينا بنشرها

قالت المذيعة نهال طايل أن الإعلام المصري كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو فقد حمل إعلامي مصر أرواحهم علي أكتافهم لمساندة الدولة من التخلص من جماعة أرهابية كادت أن تنهي الدولة المصرية بسبب قرارات ومصالح شخصية.

وأضافت «طايل» في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأعلام استطاع في هذه الفترة كشف مؤمرات الجماعة الإرهابية وكافة الإشاعات التي كانت تحاك لضرب الإستقرار، مطالبًة الاعلام المصري التماسك والوقوف خلف الدولة لاستكمال ما بدأناه من تنمية، فضلا عن نشر رسالته الأساسية والأهم هي الأداراك بأهمية الوعي كي يتم تحقيق السلام وتحصين المجتمع من أي عوامل خارجية.

وتابعت: "أقوي دور يتسطيع أن يقدمه الإعلاميون عبر منابرهم الإعلامية هو " الوعي " وأي مؤامرة الأن من المحتمل أن يكون بها تدبير أقول لهم أن الشعب المصري ذكي للغاية وأصبح حالياً لدية وعي كبير بما يدور حوله جيداً فهو جزء من الصورة وعلي مدار السنوات القادمة فالمصرين لديهم بصمة كبيرة فيها".