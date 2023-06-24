محافظ مطروح يناقش مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لمدن غرب مطروح (النجيلة وبرانى والسلوم وسيوة)، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، ومحمود إمبابي مدير ادارة التخطيط والمتابعة ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على جميع المشروعات المقترحة وفق الاعتمادات المالية مع إعداد خطة مستقبلية وفق احتياجات ومطالب المواطنين، وما سيتم ترحيله إلى الخطط القادمة مع المرونة وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين، والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات خلال المجلس التنفيذى للمحافظة.

محافظ مطروح يناقش مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي

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