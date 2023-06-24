بشرى لمرضى السكري.. علماء ينجحون في استخراج أنسولين من الخس

تمكن علماء في الولايات المتحدة من استخدام الخلايا النباتية وتقنية السليلوز لابتكار أنسولين نباتي يمكن تناوله عن طريق الفم، ويعتبر هذا الاكتشاف الجديد مفيدًا لمرضى السكري حيث يمكنهم الحصول على الدواء بتكلفة منخفضة.

تم نشر هذا الاكتشاف في دورية "بيوماتريالز" ونُقِلَ عنه في موقع "نيو أطلس".

تمكن فريق البحث بقيادة هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا من ابتكار أنسولين نباتي واعد يحتوي على الببتيدات الثلاثة الطبيعية الموجودة في الأنسولين، ويمكن تناوله أيضًا عن طريق الفم.

ويشير البحث إلى أن حماية جدران الخلايا النباتية للأنسولين تعد بمثابة مفتاح فعالية الدواء، حيث تحمي المادة الجينية الأنسولين من أحماض وأنزيمات الجهاز الهضمي العلوي، وتسمح بوصول الأنسولين إلى الميكروبات في الأمعاء التي تطلقه، ومن ثم ينتقل عبر محور الأمعاء والكبد للوصول إلى وجهته. ويعد هذا الاكتشاف الجديد مهما وواعدا لعلاج مرضى السكري.

أظهرت التجربة التي أُجريت على فئران المختبر أن الأنسولين النباتي قادر على تنظيم نسبة السكر في الدم في غضون 15 دقيقة، بشكل يفوق الأنسولين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي. وفي المقابل، تعرضت الفئران التي تم علاجها بحقن الأنسولين التقليدية لانهيار مستويات الغلوكوز في الدم، مما أدى إلى نقص السكر في الدم.