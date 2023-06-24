ضيوف الرحمن يملأون جنبات المسجد الحرام.. واستنفار بالقطاعات الخدمية والحكومية لراحة الحجيج

يكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الحرام، الذين جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وسط استنفار من جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، التي سخرت إمكاناتها الآلية والبشرية لخدمتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خدمات، وما جندته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.

ووثقت الوكالة مشاهد لحجاج بيت الله في صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام، إذ يحرصون في هذه الأيام المباركة على استثمارها في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلبًا للمغفرة من الله عز وجل.

وميدانيا، بدأ مستشفى منى الوادي ربط خدمات الرعاية الصيدلانية بأهم مصادر ومراجع معلومات الأدوية والسموم المعتمدة عالميًا.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن مبادرات إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى منى الوادي لحج هذا العام 1444هـ سعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة الدوائية والسموم لكادر العمل الطبي في المستشفى بهدف الاستخدام الأمثل للأدوية وفق الطرق الصحيحة والمثلى المطابقة لسياسات وإجراءات الخطط العلاجية المعمول بها في المنشأة الصحية، مشيرة إلى أنه من شأن مبادرة الربط أن تعمل على توفير معلومات حديثة وموثوقة عن الأدوية وطرق استخداماتها بأسرع وأسهل الطرق.

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الصحة أن نحو 1500 متطوع ومتطوعة يتواجدون بجميع المواقع في المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وبينت أن مركز التطوع الصحي في الوزارة يدفع بهؤلاء المتطوعين من خلال برنامج "سواعد الصحة"، لتقديم الخدمات الصحية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية خلال موسم الحج لعام 1444هـ، ومطلقًا حملته هذا العام تحت شعار "سواعد ملبية".

وأشارت "الصحة" إلى أن الخدمات التي يقدمها المتطوعون تشمل: الخدمات الإسعافية، والفحوصات الطبية، والرعاية الأولية، والخدمات الطبية كافة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات في المدن الرئيسة الأربع؛ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف، كما أن لهم حضور أساسي في مشعر عرفات الأهم، وذلك للعام الخامس، حيث يعد مركز التطوع الصحي الجهة المعنية بتنظيم التطوع الصحي داخل الوزارة والإشراف عليها.

يذكر أن برنامج سواعد الصحة لخدمة ضيوف الرحمن انطلق لأول مرة في عام 1439 هـ، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب متطوعين محترفين من الممارسين الصحيين بمهام تطوعية علاجية ووقائية؛ للإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد المستفيدين من خدمات التوعية والتثقيف الصحي داخل محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة لحج هذا العام 1444 بلغ نحو 16223 مستفيدًا يوميًا، حيث باشر في خدمات التوعية الصحية أكثر من 50 ممارسًا صحيًا من المثقفين والمتطوعين.

وأوضحت "الصحة" أن محطة قطار الحرمين تعد من النقاط الطبية المهمة التي تستقبل وفود ضيوف الرحمن، وتبدأ من خلالها بتعريف الحجاج بأهم الممارسات الصحية الواجب اتباعها خلال أداء الفريضة للخروج بحج صحي خالي من الإصابات والمضاعفات المرضية.

ويصل عدد المطبوعات التوعوية، التي يتم توزيعها عبر 39 رحلة لقطار الحرمين، إلى 6000 مطبوعة تشمل التوعية حول سلامة الغذاء، والإجهاد الحراري، وغسيل الأيدي، والانتظام في أخذ الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، والمحافظة على شرب الماء، وأخذ قسط كاف من النوم أثناء التواجد في المشاعر، بالإضافة إلى تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

وفي سياق ذي صلة، حثت مدينة الملك سعود الطبية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر للمرأة الحامل التي ترغب في الحج؛ لاحتمال حدوث بعض المضاعفات والالتهابات أو تعرضها للعدوى بسبب نقص المناعة لديها أو تعرضها للإصابة بضربات الشمس أو الإصابة بالجفاف الشديد لعدم تناول السوائل بشكل كاف والإرهاق الجسدي؛ نتيجة السير لمسافات طويلة، مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات أسفل البطن وآلام في الظهر، كما يمكن أن تتعرض الحامل للإصابة الجسدية نتيجة الزحام الشديد الذي قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر في سلامة الحمل وحياة الجنين.

وشددت المدينة على ضرورة تأجيل الحج في حال وجود تاريخ مرضي لولادات مبكرة وحالات إجهاض مبكرة وإصابة الحامل بسكري الحمل وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أو مرضى الكلى وغيرها.

ومن ناحية أخرى، نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة لتوزيع أكثر من 1000 مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والزوار ضمن مبادرات أمانة المدينة المنورة مع مبادرة "خير المدينة"؛ وذلك بهدف حمايتهم من أشعة الشمس في ظل ما تشهده الأجواء من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت الأمانة التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في توزيع المظلات في عدة مواقع، شملت المنطقة المركزية ومنطقة مسجد الميقات، وذلك في إطار ما تسعى له الأمانة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن أمانة المنطقة تشارك في مبادرات وقف "خير المدينة"، التي تهدف لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية الذي تضطلع به جميع القطاعات الحكومية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، وتتضمن الأنشطة الخيرية والبرامج الاجتماعية مجموعة متنوعة، تشمل تدريب وتأهيل المتطوعين لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف.

وفي السياق، جهزت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 48 مركزا ونقطة توزيع ميدانية ونقاط بث لاسلكية متنقلة، مزودة بعدد من الوسائل الحديثة ذات الجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، إضافة للمشاركة في منافذ الدخول البرية بالبطحاء وجسر الملك فهد وسلوى بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ومنفذ الوديعة بنجران.

كما كلفت الرئاسة العامة على العمل بهذه المواقع أكثر من 700 موظف ميداني من ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلين، يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها، للحرص على تقديم الخدمات بكفاءة وجودة إنجاز.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بمهامها حسب الاختصاص بكفاءة، تترجم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي المقابل، توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، فيما سيكون غائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 43 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 44 درجة.