المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» وحيازة سلاح ناري «فرد خرطوش»، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة



وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم «سيف. م» قيامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بقصد الاتجار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري



وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري «فرد خرطوش» بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ



بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين» وسلاح ناري فرد خرطوش للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.