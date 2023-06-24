أول دولة تعلن تأييدها خطوات بوتين في التصدي للعصيان المسلح

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في تصديها للعصيان المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة "فاجنر" الليلة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وجاء في بيان عن الكرملين أنه وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد في ظل محاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب لبوتين عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية لمواجهة هذه المحاولة.