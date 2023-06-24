أمين عام حلف الناتو يؤكد أهمية لغة الحوار لدعم الاستقرار في إقليم غرب البلقان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ أهمية دعم لغة الحوار لدعم الاستقرار في إقليم غرب البلقان.

وقال ستولينبيج - في بيان في ختام محادثات أجراها مع جاكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود - إن جمهورية الجبل الأسود تلعب دورا مهما في معادلة الأمن المشترك للبلدان الأوروبية الاعضاء في الحلف، مشيدا بالدور الهام للجبل الأسود في دعم أمن واستقرار دول منطقة البلقان الغربي وإسهامها في قوات كيفور المعنية بحفظ السلام في كوسوفو.

وأكد أمين عام الناتو التزام الحلف بدعم قوات "كيفور" واستمرار التعاون التام مع الأمم المتحدة في تعزيز دور وعمل تلك القوات وانتشارها لا سيما في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة في غرب البلقان.

ودعا أمين عام الناتو الأطراف المتصارعة في غرب البلقان إلى التهدئة وتخفيف التوتر والاستجابة لآلية تسهيل الحوار التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لتثبيت الأوضاع مستقرة في كوسوفو ومنع انزلاقها إلى مزيد من التوتر والعنف.

كان رئيس جمهورية الجبل الأسود قد زار مقر الناتو في بروكسل وأجرى محادثات استغرقت يومين واختتمت اليوم مع كبار القادة السياسيين والعسكرين في الحلف.