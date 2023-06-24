المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلين لإدانتهما بسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وتحت تهديد السلاح، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

سرقة بالإكراه

جاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين «عاطلين» قيامهما في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسرقة أحد الأشخاص بدائرة القسم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الاستيلاء على دراجة بخارية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمان استوقفا أحد الأشخاص في دائرة القسم وأشهرا في وجهه سلاح أبيض وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة البخارية الخاصة به وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.