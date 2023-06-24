شاهندة عبدالرحيم: القدر قرر ينقذ شخصا واحدا في اللحظة الأخيرة من الغواصة تيتان

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم ، بعد غرق "سفينة تيتانيك" على مدار أكثر من 111 سنة ، تذهب رحلات استكشافية بغواصات لرؤية حطام السفينة، ومؤخرا شركة تدعى "أوشن جيت" لمؤسسها ومالكها و الرئيس التنفيذي المليونير البريطاني "ستوكتون راش" ، أعلنت عن رحلة لعمق المحيط الأطلسي لرؤية حطام "تيتانيك" بغواصة مجهزة خصيصا للغوص في أعماق كبيرة، وهي الغواصة "تيتان"

وأضافت شاهنده عبدالرحيم خلال برنامج (focus) ، المذاع على فضائية أكسترا نيوز ، اليوم السبت، إن الغواصة مجهزة بأنها تتحمل ضغط المياه ، وتحمل على متنها 5 أشخاص فقط ، الغواص المسئول عن تحريك تيتان هو المدير التنفيذي و3 زوار ، الزوار قاموا بدفع تذاكر الرحلة الاستكشافية قيمتها 250 الف دولار وهي اغلى تذكرة بالعالم.

وأوضحت أنه في رحلة الغواصة "تيتان" كبار أثرياء العالم ، وهم الملياردير شهرزاد دواوود عمره 48 عام من عائلة داوود الباكستانية وهي أغنى عائلة بباكستان وابنه سليمان داوود عمره 19 سنة ، والملياردير ومستكشف بريطاني "هاميس هاردينج" عمره 58 عام مدير شركة اكشن جروب وهي شركة طيران عالمية ومن اقوي شركات الطيران، والغواص والقبطان الفرنسى بول هنري رجل اعمال فرنسي عمره 73 عام، ويعتبر هنري من أهم الغواصين في العالم عمل لأكثر من 20 سنة في البحرية الفرنسية وله خبرة في أعماق البحار ، ستوكتون راش رجل اعمال والمؤسس التنفيذي لشركة اوشن جيت وقائد الرحلة وعمره 61 عام.

وتابعت شاهندة عبدالرحيم، إن القدر قرر ينقذ شخصا واحدا فقط في اللحظة الأخيرة من الذين قرروا خوض هذه التجربة وهو البريطاني "كريس براون" والذي اعتذر عن المشاركة في رحلة غواصة "تيتان" المفقودة بعدما اكتشف براون أن وحدات تحكم الغواصة تشبه ألعاب الكمبيوتر ، والإمكانيات التكنولوجية محدودة، مما دفعه لقرار الانسحاب في اللحظة الأخيرة وفقا لصحيفة "ذي صن: البريطانية.