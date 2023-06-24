الدفاع الروسية تستهدف مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطارات أوكرانية ومستودع صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية بقاعدة خميلنيتسكي الجوية ومراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطاري "كاناتوفو ودنيبر"، وذلك ردا على ضرب القوات الأوكرانية لجسر تشونجار.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري "كاناتوفو ودنيبر"، مشيرة إلى أنه تم تدمير جميع الأهداف ردا على ضرب قوات كييف جسر تشونجار بين القرم وخيرسون أمس.

وأضافت أن القوات الروسية تصدت للمحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية بمحاور "جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك وكراسني ليمان"، وعلى محور جنوب دونيتسك تم صد ثلاث هجمات في دونيتسك وزاباروجيا.

وأوضحت أنه على محور زابوروجيا، صدت القوات الروسية هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية يابلوكوفو بمنطقة زابوروجيا، وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال 24 ساعة و170 جنديا أوكرانيا، كما تم تدمير مركبة قتالية من طراز (Grad MLRS) وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز سيزار فرنسية الصنع، ونظام مدفعي (M777) أمريكي الصنع ومدفعان من طراز (Msta-B) ومدفع (D-20).

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها صدت تسع هجمات في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 245 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20، D-30، وعلى محور (باخموتوفسكي التكتيكي)، استهدفت موقعين للواءين 35 و36 من مشاة البحرية الأوكرانية، ودمرت مستودعي ذخيرة للواء المدفعية 45 ولواء الدفاع الإقليمي 109 في دونيتسك.

وعلى محور كراسني ليمانسك، صدت القوات الروسية أربع هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي، كما تم تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 الأوكرانية، وفي مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في دونيتسك وشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، تم إحباط أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني ومدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

ولفتت إلى أنه على محور كوبيانسك، تم إحباط ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وبلغت خسائر المجموعات الأوكرانية 30 جنديا، بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر (D-20)، مبينة أنه على محور خيرسون تم تدمير مركبة قتالية من طراز جراد (MLRS)، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز (Akatsia)، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 24 مسيرة في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا.