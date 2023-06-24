المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في قتل عامل بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل لإدانته بالشروع في قتل أحد الأشخاص «عامل»، بدائرة قسم شرطة البدرشين وإحداث عاهة مستديمة له، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهم «ر. ص» في غضون العام الجاري 2023 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل عامل محدثًا له عاهة مستديمة بدائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأضافت أوراق القضية، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه وتطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام الأول بالتعدي على الثاني محدثًا إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.