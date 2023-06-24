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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يناقش بنود لائحة النظام الأساسي لمكتبة مصر العامة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعا موسعا بمقر مكتبة مصر العامة ، لمناقشة بنود لائحة النظام الأساسي للمكتبة،  وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و أعضاء لجنة تسيير المكتبة ، و أعضاء مجلس الأمناء ، و جميع العاملين بالمكتبة .

وقال محافظ قنا، إن لائحة النظام الأساسي للمكتبة ، سوف تنظم المعاملات التعاقدية ، والمالية ، وكذلك تحدد اختصاصات مجلس الأمناء ولجنة التسيير ، و نظام العمل الداخلي والمعاملات مع رواد المكتبة ، من حيث الاستعارة والاطلاع علي الكتب والمواد السمعية والبصرية ، و قيمة الاشتراكات وتصنيفها وفقا للفئات العمرية للمشتركين .

وأضاف الداودي أنه تم إعداد لائحة النظام الأساسي للمكتبة من قِبل مجموعة من المختصين في الشئون القانونية والإدارية والمالية وإدارة المكتبات ، وتم مناقشة بنود اللائحة وتبادل الآراء بين الحضور وإضافة تعديلات علي بعض البنود بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المكتبة ومحتوياتها ، وتنمية مواردها ، موجها  بإستيفاء التعديلات التي تم التوافق عليها تمهيدا لإعتماد اللائحة في شكلها النهائي ، وبدء تفعيل أنشطة المكتبة المختلفة .

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