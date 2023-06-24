تأجيل محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".. لجلسة ٢٣ يوليو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محـمد عمـران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وأسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة وإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.