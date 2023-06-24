السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين شرعا في سرقة شخص بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، متهمان لإدانتهما بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه في منطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين «س. س»، «أ. س» شقيقان قيامهما بالشروع في سرقة أحد الأشخاص «كريم. س» بالإكراه الواقع عليه تحت تهديد السلاح وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمان باعتراض طريق المجني عليه أثناء سيره في الطريق العام بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأشهرا في وجهه سلاح أبيض «كتر»، وتمكنا بتلك الوسيلة من إثارة الرعب في نفسه والشروع في سرقة الدراجة البخارية الخاصة به «توك توك» ولكن لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهما من قبل الأهالي تم القبض عليهما وتسليمهما للأجهزة الأمنية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.