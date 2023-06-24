نقاشات أدبية واحتفاء بالعندليب وهدى شعراوي ضمن فعاليات ثقافة الإسماعيلية

ناقش نادي أدب الإسماعيلية، في ندوته الأسبوعية، التي عقدت بقصر ثقافة الإسماعيلية، كتاب "حوار مع المسافة" للكاتب محمود عبدالحميد، وشارك في الندوة الكاتب نحاس راضي والشاعر جمال حراجي رئيس النادي، وأدارها الناقد د. شعيب خلف.

دار النقاش حول محتوى الكتاب والذى تعرض للعديد من القضايا الفكرية مثل كيف نفكر، وما هي الأمور التى نفكر بها، والمسافة بين التفكير والتنفيذ، وأيضا تعرض الكتاب للمسافات التاريخية منذ القدم وحتى الآن، ماذا تبقى منها، وما هي الأحداث التي أثرت على المجتمع، واستخدام التراث والاستفادة منه، ودور الشباب في ذلك، وغيرها من النقاط التي طرحها الكاتب، وجاء اللقاء بحضور عدد كبير من المهتمين بالفكر والثقافة وأعضاء ورواد نادي أدب الإسماعيلية.

وضمن فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية، واحتفاء بالعديد من الرموز في مجال الفن والإبداع والأدب مواليد شهر يونيو، شهدت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء بعنوان "عظماء من بلدنا عبدالحليم حافظ" بمناسبة ذكرى ميلاده، وجاء به عرض معالم السيرة الفنية للعندليب الأسمر أحد أهم المطربين العرب في القرن العشرين، بينما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوارا بعنوان "شخصية ومعلومة" عن هدى شعراوي، ودورها في مجال حقوق المرأة وريادتها للحركة النسوية في مصر، كما تطرق الحوار الذي أدارته أمينة المكتبة إلى مؤلفات "شعراوي" وأهمها مذكراتها التي تناولت بها الكثير من القضايا التي تهتم بالمرأة وأدوارها الاجتماعية منذ مطلع القرن الماضي.

الفعاليات جاءت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في سياق عدد متنوع من الأنشطة التي يقدمها الفرع بمواقعه التابعة خلال يونيو الحالي.

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