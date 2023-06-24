الانتهاء من تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

انتهى اليوم السبت تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وبحسب بعثة حج القرعة فإن عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة 10 آلاف و990 حاجا.. وبذل ضباط ومسؤولو بعثة حج القرعة جهودا كبيرة لإتمام عملية التفويج على أكمل وجه، حيث تم تسكين الحجاج في فنادقهم المخصصة لهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي وتم الاطمئنان على تذليل كافة المشكلات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.

وتحرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.

من جانبهم، أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.