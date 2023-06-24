بوتين يطلع حلفاءه من بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان على الوضع في روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظرائه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والأزبكي شوكت ميرزايف، والكازخستاني قاسم توكايف، لإطلاعهم على الوضع في روسيا.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم السبت بشكل مقتضب - "لقد أطلع الرئيس بوتين نظرائه في بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان على الوضع في بلادنا".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أذيع مقتطف منها اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يتابع الوضع في روسيا بشكل وثيق، قائلا: "نحن نراقب منذ فترة التداعيات المزعزعة للاستقرار المحتملة لحرب روسيا غير القانونية في أوكرانيا، ونتابع بشكل وثيق الوضع الذي يتطور على الأرض في الوقت الذي نتحدث فيه".

وأشار إلى أنه على تواصل مع حلفاء بلاده بشأن الوضع في روسيا، حيث سيتحدث مع عدد منهم في وقت لاحق اليوم، مشددا على أهمية تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية وحماية المدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألقى، في وقت سابق اليوم، كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح، واصفا هذه الدعوة بـ"الخيانة لروسيا وشعبها"، مؤكدا أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.. وأشار بوتين إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب