استعدادا لعيد الأضحى.. ضبط 216 مخالفة تموينية في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

أسفرت الحملات المنفذة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ يونيو الجارى عن تحرير ٢١٦ محضر للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الإعلان عن مخازن وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز وعدم وجود شهادات صحية، فضلا عن رصد حالات غش تجارى وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وفى سياق متصل، وخلال حملات أخرى استهدفت مدن فارسكور وعزبة البرج وكفر سعد تم رصد ٦٦ مخالفة تم تحرير محاضر حيالها، هذا إلى جانب ضبط ٢٣٣ شيكارة دقيق مدعم بمخبزين خلال قيامهما بالتصرف بهم.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى، معلنة عن توريد ٦٠١٧٤.٧١٧طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت ١٢٩.٤% من المستهدف.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية، تفقدت خلالها طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبيةوشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.