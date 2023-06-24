روسيا اليوم: انفجاران على الأقل بقرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بروستوف

السبت 24/يونيو/2023 - 03:05 م

أفادت قناة "روسيا اليوم RT" بوقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية في مدينة روستوف على نهر الدون، والتي دخلتها قوات "فاجنر" مساء أمس الجمعة.

وأشارت القناة التلفزيونية الروسية إلى وجود مدرعات ودبابات للجيش الروسي أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد دعوة مؤسس "فاجنر" إلى الاستيلاء على المدينة والعصيان المسلح في روسيا، موضحة أن حشدا من الناس هرب من مكان الحادث.

وكانت قناة "روسيا اليوم" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي أقام نقاط تفتيش عند مدخل المدينة، مرجحة أن روستوف تقع تحت سيطرة مقاتلي مجموعة "فاجنر".. وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.