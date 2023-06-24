«القصير» يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

ووجه القصير، المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

واستمع وزير الزراعة، إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المواطنون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.

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