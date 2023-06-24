"سيرفييه" الفرنسية تتلقى رأي الوكالة الأوروبية بشأن عقار مقاوم لسرطان القولون

أفادت شركة الأدوية الفرنسية "سيرفييه" أن الوكالة الأوروبية الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) عرضت رأي قوي وايجابي بخصوص عقارها "لونسيرف" الذي يتم اعطائه مع جسم مضاد لمحاربة سرطان القولون والمستقيم، وهو مرض تصعب معالجته.

واستدلت اللجنة إلى نتائج عالمية لتجربة سريرية في المرحلة الثالثة قورنت خلالها فعالية عقار "لونسيرف" (تريفلوريدين/تيبيراسيل) وسلامته عندما أخذه المريض من دون أي دواء إضافي، مع تناوله مع الجسم المضاد بيفاسيزوماب.

وسجلت النتائج عن خلط العقارين وملاحظة تحسينات كبيرة في البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين يعانون سرطان القولون والمستقيم المقاوم للعلاج بعد تقدم المرض أو عدم تحمله لبروتوكولين سابقين من العلاج الكيماوي، مقارنة بأخذ "لونسيرف" وحده، على ما وضحت البيانات السريرية لهذه الدراسة.

وعادة ما تستند الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي الجهة التي تجيز طرح دواء ما في الأسواق، إلى توصيات لجنة الأدوية للاستخدام البشري ضمن مهلة تصل إلى شهرين.

واعتبر نائب رئيس البحوث والتطوير في "سيرفييه" كلود برتران أن "الطرح الوشيك للدواء في الأسواق يشكل خطوة مهمة في علاج هذا المرض القاتل الذي تزداد نسبة الإصابة به في أوروبا وجميع أنحاء العالم".

ويعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة.. ويمكن الكشف عنه في مرحلة مبكرة من خلال اختبار الدم الخفي في البراز.