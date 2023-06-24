آثار مزيفة وتوظيف وهمي.. تجديد حبس نصاب مصر القديمة 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة زينهم، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بعد إيهامهم القدرة على توظيفهم، والاتجار في الآثار المزيفة وحيازة أسلحة بيضاء، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب على مواطن بزعم قدرته على تعيين شقيقه فى وظيفة حكومية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من آخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها فى النصب على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.