الخارجية الإستونية تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا

السبت 24/يونيو/2023 - 02:37 م

نصحت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم السبت، مواطنيها المتبقين في روسيا بمغادرتها في أقرب فرصة.

وأضافت الوزارة - على موقعها الإلكتروني - أنها "توصي مجددا بتجنب السفر إلى روسيا.. وتنصح المواطنين الإستونيين الموجودين بشكل مؤقت في روسيا بالعودة إلى إستونيا في أقرب فرصة"

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نحن على علم بما يحدث ونتابع الموقف عن كثب كما نتبادل المعلومات مع الحلفاء".