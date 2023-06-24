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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الإستونية تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا

الخارجية الإستونية
الخارجية الإستونية
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نصحت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم السبت، مواطنيها المتبقين في روسيا بمغادرتها في أقرب فرصة.
وأضافت الوزارة - على موقعها الإلكتروني - أنها "توصي مجددا بتجنب السفر إلى روسيا.. وتنصح المواطنين الإستونيين الموجودين بشكل مؤقت في روسيا بالعودة إلى إستونيا في أقرب فرصة"
وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نحن على علم بما يحدث ونتابع الموقف عن كثب كما نتبادل المعلومات مع الحلفاء".

الخارجية الإستونية روسيا إستونيا