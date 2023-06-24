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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بإجمالي 8.7 مليار جنيه.. إصدار شهادات المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
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أعلن المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة،  أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه، في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولي بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات و المديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه، مشيرة الى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتى للصندوق. 

صندوق تنمية الصادرات اصدر شهادات الشريحة الأولى المرحلة السادسة لمبادرة السداد الفوري مبادرة السداد الفوري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة