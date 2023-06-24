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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراكز شباب شمال سيناء تستعد لتدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء تستعد لتدشين مبادرة يوم الخير " لبسك ل
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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد " لإسعاد كاف الأسر داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية .

و أشاد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  بالمبادرة مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي حرصاََ من وزارة الشباب و الرياضة علي محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر و مواجهة أعباء الحياة و توفير بعض الإحتياجات الأساسية .

كما  أكد عبد الوهاب أن ما يتم تنفيذه في مراكز الشباب يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب في إطار الإحتفال بعيد الأضحى المبارك و هي مبادرة " يوم الخير " تحت شعار " لبسك لغيرك... عيد " و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و بتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة المديرية.

و تواصل مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء إدارة تنمية الشباب ( أندية الفتاة ) متابعة مراحل التجميع و الفرز  استعدادات مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد ".

أشرف صبحى وزير الشباب الأضحى المبارك الادارة المركزية لتنمية الشباب عيد الاضحى المبارك مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء