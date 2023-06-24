مراكز شباب شمال سيناء تستعد لتدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد " لإسعاد كاف الأسر داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية .

و أشاد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالمبادرة مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي حرصاََ من وزارة الشباب و الرياضة علي محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر و مواجهة أعباء الحياة و توفير بعض الإحتياجات الأساسية .

كما أكد عبد الوهاب أن ما يتم تنفيذه في مراكز الشباب يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب في إطار الإحتفال بعيد الأضحى المبارك و هي مبادرة " يوم الخير " تحت شعار " لبسك لغيرك... عيد " و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و بتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة المديرية.

و تواصل مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء إدارة تنمية الشباب ( أندية الفتاة ) متابعة مراحل التجميع و الفرز استعدادات مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد ".